'जिन हाथों में किताबें होनी थीं, उनमें नशा', पंजाब में नशे को लेकर रवनीत बिट्टू ने साधा निशाना

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कपूरथला के सुभानपुर में 10 और 13 साल के दो सगे भाइयों के नशे की गिरफ्त में आने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि जिन हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थीं, उनमें नशा पहुंचना पंजाब के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है। यह राज्य सरकार की आपराधिक विफलता को दर्शाता है। बिट्टू ने इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पंजाब सरकार के 'नशों के विरुद्ध युद्ध' अभियान के बड़े-बड़े दावे पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। सरकार नशे की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय विज्ञापनों और प्रचार तक सीमित रह गई है। कपूरथला के सुभानपुर में दो मासूम सगे भाइयों का नशे के दलदल में फंसना केवल एक घटना नहीं, बल्कि पंजाब के उजड़ते भविष्य की तस्वीर है।