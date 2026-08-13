'पंजाब की शांति-सुरक्षा के लिए खतरा', सुखबीर बादल पर हमले की रवनीट बिट्टू ने की निंदा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है।

महाराष्ट्र के नादेड़ में हुए हमले को लेकर बिट्टू ने कहा कि यह कायराना हमला पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। पवित्र धार्मिक स्थलों पर हिंसा और भय का कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने ने कहा कि हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों को बेनकाब कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख धर्म सेवा, साहस और शांति का संदेश देता है, हिंसा का नहीं।

गुरु की शरण में आए व्यक्ति पर हमला निंदनीय: सुखजिंदर सिंह रंधावा वहीं, गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि गुरु की शरण में आए किसी भी व्यक्ति पर हमला करना बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है।

बराड़ ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा में हुई हर चूक की गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के अच्छे स्वास्थ्य और चढ़दी कला के लिए वाहेगुरु से प्रार्थना की।