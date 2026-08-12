'बेटे की सजा मां को...', पूर्व CM और दादा बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार हवारा के लिए रवनीत बिट्टू ने भी मांगी पैरोल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पौत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि उनका परिवार जगतार सिंह हवारा की पैरोल का मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि किसी मां को उसके बेटे के कृत्यों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए।

हवारा के कृत्यों के जो भी कानूनी परिणाम हैं, वे अपनी जगह हैं, लेकिन कानून में अस्थायी पैरोल का प्रविधान है तो मानवीय आधार पर उसे पैरोल मिलनी चाहिए। बुधवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद बिट्टू ने हवारा की पैरोल याचिका के संबंध में उनकी ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई सकारात्मक रिपोर्ट का स्वागत किया है। रवनीत बिट्टू ने पैरोल याचिका का किया स्वागत बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने मानवीय आधार पर जगतर सिंह हावारा की पैरोल याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई सकारात्मक रिपोर्ट का स्वागत किया।