'बेटे की सजा मां को...', पूर्व CM और दादा बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार हवारा के लिए रवनीत बिट्टू ने भी मांगी पैरोल
पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मानवीय आधार पर जगतार सिंह हवारा की पैरोल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी मां को बेटे के कृत्यों की ...और पढ़ें
HighLights
रवनीत बिट्टू ने हवारा की पैरोल का समर्थन किया।
मानवीय आधार पर पैरोल देने की बात कही।
राज्यपाल की सकारात्मक रिपोर्ट का स्वागत किया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पौत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि उनका परिवार जगतार सिंह हवारा की पैरोल का मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि किसी मां को उसके बेटे के कृत्यों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए।
हवारा के कृत्यों के जो भी कानूनी परिणाम हैं, वे अपनी जगह हैं, लेकिन कानून में अस्थायी पैरोल का प्रविधान है तो मानवीय आधार पर उसे पैरोल मिलनी चाहिए।
बुधवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद बिट्टू ने हवारा की पैरोल याचिका के संबंध में उनकी ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई सकारात्मक रिपोर्ट का स्वागत किया है।
रवनीत बिट्टू ने पैरोल याचिका का किया स्वागत
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने मानवीय आधार पर जगतर सिंह हावारा की पैरोल याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई सकारात्मक रिपोर्ट का स्वागत किया।
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मां के लिए दिया जाना चाहिए पैरोल
बिट्टू ने कहा कि उन्होंने माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, विशेष रूप से हावारा की माता की वृद्धावस्था और अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए। एक वृद्ध और अस्वस्थ माता के लिए जगतर सिंह हावारा को पैरोल दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बेअंत सिंह का परिवार इस मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन और स्वागत करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि एक वृद्ध माता को उनके बेटे के कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
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