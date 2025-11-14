रवजोत कौर ग्रेवाल सस्पेंड मामला: स्पेशल डीजीपी ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट, एसएसपी की कार्रवाई को सही ठहराया
तरनतारन की निलंबित एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल मामले में एडीजीपी राम सिंह ने चुनाव आयोग को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में रवजोत कौर द्वारा अकाली दल कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की कार्रवाई को सही ठहराया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तरनतारन की निलंबित एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल के मामले में जांच कर रहे एडीजीपी राम सिंह ने वीरवार देर शाम अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंप दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी को दी रिपोर्ट में रवजोत कौर की तरफ से शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की कार्रवाई को ‘उचित’ ठहराया गया है।
अकाली कार्यकर्ताओं पर एफआइआर दर्ज करने के मामले में चुनाव आयोग ने आठ नवंबर को रवजोत कौर को निलंबित किया था। यह निर्णय उड़ीसा कैडर की आइपीएस अधिकारी शाइनी एस की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। रिपोर्ट में एफआइआर दर्ज करने के तरीके और गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए गए थे।
तरनतारन, अमृतसर, मोगा और बटाला में अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौ एफआइआर दर्ज की गईं थी, जिसके बाद अकाली दल ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया था। रवजोत कौर के निलंबन से पहले आयोग ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के माध्यम से फिरोजपुर रेंज के डीआइजी से स्पष्टीकरण मांगा था।
डीआइजी ने पूर्व एसएसपी को किसी भी गड़बड़ी से मुक्त कर दिया था और कहा था कि गिरफ्तारियां चल रही जांच का हिस्सा थीं। इसके बाद आयोग ने आब्जर्बर की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी को निलंबित किया और एडीजीपी रैंक के अधिकारी से जांच करवाने के निर्देश दिए थे।
