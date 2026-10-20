चंडीगढ़ में जलने से पहले गिरा रावण का पुतला, मची अफरा-तफरी; जमीन पर दी अग्नि

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में दशहरे के अवसर पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान सेक्टर-44 में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रावण का पुतला दहन से पहले ही धड़ाम से जमीन पर गिर गया।

पुतले को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी टांगें टूट जाने के कारण आयोजक इसमें सफल नहीं हो सके। इसके बाद पुतले के धड़ को जमीन पर ही रखकर अग्नि दी गई।

जानकारी के अनुसार, रावण दहन की तैयारियों के बीच पुतला अचानक गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन टांगें टूटने के कारण पुतले को पहले की तरह खड़ा करना संभव नहीं हो पाया।