पंजाब के मुख्यमंत्री मान के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे रंधावा, कहा- CM को चरित्र हनन करने की है आदत

Punjab News सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज कहा कि वह भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे। मान ने कहा था कि वह अंसारी के आरामदायक प्रवास पर खर्च की गई 55 लाख रुपये की राशि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री रंधावा से वसूलेंगे। मान के आरोप का जवाब देते हुए रंधावा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को चरित्र हनन करने की आदत है।

पंजाब के मुख्यमंत्री मान के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे रंधावा

चंडीगढ़, एजेंसी। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज कहा कि वह कथित तौर पर उनके चरित्र हनन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे। रंधावा ने मान पर गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उदारता देने का आरोप लगाने के लिए उनकी आलोचना की है। मान अमरिंदर और रंधावा से वसूलेंगे 55 लाख रुपये मान ने रविवार को कहा कि वह राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान रूपनगर जेल में अंसारी के आरामदायक प्रवास पर खर्च की गई 55 लाख रुपये की राशि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री रंधावा से वसूलेंगे। मान ने कहा कि अगर सिंह (अब भारतीय जनता पार्टी के नेता) और रंधावा (कांग्रेस विधायक) पैसे नहीं देते हैं, तो उनकी पेंशन और अन्य लाभ रोक दिए जाएंगे। जवाब देते हुए रंधावा ने भी लगाया आरोप मान के आरोप का जवाब देते हुए रंधावा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को चरित्र हनन करने की आदत है। कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से कहा, ''मैं मानहानि का मामला दायर करूंगा...मैं अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।'' उन्होंने मुख्यमंत्री को अंसारी मामले में रिकवरी नोटिस जारी करने की चुनौती भी दी है। मामले का बैकग्राउंड अंसारी जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक मोहाली में दर्ज जबरन वसूली मामले में रूपनगर जेल में था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को गैंगस्टर से नेता बने अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मेडिकल मुद्दों की आड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस को हिरासत से इनकार किया जा रहा है। बाद में अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में ले जाया गया था।

Edited By: Aysha Sheikh