'किस पर था इशारा? ऐसे लोग पार्टी को नुकसान...'; रंधावा के 'स्लीपर सेल' वाले बयान पर राजा वड़िंग ने मांगा स्पष्टीकरण

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस के भीतर “स्लीपर सेल” और “समझौता करने वाले नेताओं” के संदर्भ में वरिष्ठ पार्टी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा से स्पष्टीकरण मांगा है। वड़िंग ने कहा कि वह रंधावा से मिलकर उनसे पूछेंगे कि वह किन लोगों की ओर इशारा कर रहे थे।

हालांकि, उन्होंने रंधावा की इस बात से सहमति जताई कि सभी राजनीतिक दलों में “स्लीपर सेल” होते हैं और उनकी पहचान कर उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए, क्योंकि वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों की तुलना में पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

रंधावा का जिक्र करते हुए वड़िंग ने कहा कि रंधावा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वह पंजाब के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जब भी हम मंच साझा करते थे, उन्होंने कई बार समझौते और ‘स्लीपर सेल’ की बात की थी। आपने उन्हें कई रैलियों में ऐसा कहते सुना होगा।”

उन्होंने कहा कि बिट्टू देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे। वह उनसे मिलते थे और फिर चले गए। बाबा बकाला में पार्टी के राखड़ पुन्नया सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति को लेकर वड़िंग ने कहा कि हर कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं का मौजूद रहना जरूरी नहीं है।

चुनाव समितियों की घोषणा के बाद से तीखी खींचतान सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे से जुड़े नेताओं की प्रमुख मौजूदगी रही। वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा भी सम्मेलन में शामिल हुए, जबकि कई अन्य वरिष्ठ नेता भी अनुपस्थित रहे। वड़िंग और चन्नी खेमे के बीच बीते एक जुलाई से कांग्रेस हाईकमान की ओर से चुनाव समितियों की घोषणा के बाद से तीखी खींचतान चल रही है।