पंजाब कांग्रेस का नया एक्शन प्लान, वड़िंग करेंगे हर रविवार कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद; बूथ स्तर पर होगा संपर्क

राज्य जागरण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अब हर रविवार पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से सीधा संवाद करेंगे। इस पहल को ‘रविवार वड़िंग और योद्धाओं के साथ’ नाम दिया गया है।

राजा वड़िंग ने कहा कि इस संवाद के दौरान कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और गांवों, शहरों तथा बूथ स्तर पर पार्टी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से मिलने वाले सुझावों के आधार पर पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करेगी।

उन्होंने बताया कि ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान के तहत महज नौ दिनों में 18 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की गई हैं। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी को देखते हुए उन्होंने उनका आभार जताया। वड़िंग ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता कांग्रेस संगठन की सबसे बड़ी ताकत है।