राजा वड़िंग ने गिरफ्तारी निर्देश को बताया बदले की राजनीति, हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद से ध्यान भटकाने भटकाने का आरोप
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गिरफ्तारी निर्देश को बदले की राजनीति बताया है।
HighLights
वड़िंग ने NCSC के गिरफ्तारी निर्देश को बदले की राजनीति कहा
हल्द्वानी में खरगे रैली के बाद 'शुद्धिकरण' से ध्यान भटकाने का आरोप
कांग्रेस राजनीतिक दबाव से नहीं डरेगी, कार्रवाई की मांग जारी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उस निर्देश को बदले की राजनीति करार दिया है, जिसमें पंजाब के अधिकारियों को करीब दस महीने पुराने मामले में उन्हें पांच दिन के भीतर गिरफ्तार करने को कहा गया है।
वड़िंग ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है।
वड़िंग ने कहा कि उन्होंने अभी आयोग का आदेश नहीं देखा है। स्वर्गीय बूटा सिंह का परिवार उनके अपने परिवार जैसा है और वह इस मामले में उसी समय माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बूटा सिंह के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एक विशेष संदर्भ में उनका नाम लिया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में दलित नेता खरगे की रैली के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित ‘शुद्धिकरण’ किया गया। कांग्रेस ने यह मुद्दा संसद में उठाया और राहुल गांधी ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी।
वड़िंग ने कहा कि कार्रवाई करने के बजाय उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दबाव से डरने वाली नहीं है और ‘शुद्धिकरण’ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग जारी रखेगी।