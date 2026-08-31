राजा वड़िंग ने गिरफ्तारी निर्देश को बताया बदले की राजनीति, हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद से ध्यान भटकाने भटकाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उस निर्देश को बदले की राजनीति करार दिया है, जिसमें पंजाब के अधिकारियों को करीब दस महीने पुराने मामले में उन्हें पांच दिन के भीतर गिरफ्तार करने को कहा गया है।

वड़िंग ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना है। वड़िंग ने कहा कि उन्होंने अभी आयोग का आदेश नहीं देखा है। स्वर्गीय बूटा सिंह का परिवार उनके अपने परिवार जैसा है और वह इस मामले में उसी समय माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बूटा सिंह के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एक विशेष संदर्भ में उनका नाम लिया था।