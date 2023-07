बारिश ने रोकी डेराबस्सी-जीरकपुर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली बसों की रफ्तार, एक ही रूट की नहीं चली 70 बसें

चंडीगढ़ में बीते 24 घंटे में 302.2 एमएम बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले कभी भी जुलाई में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। पहली बार वहां इतनी बारिश हुई है। वहीं इसके कारण डेराबस्सी-जीरकपुर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसों की रफ्तार रोक दी है।डिपो में पानी भरने से एक ही रूट की 70 बसें नहीं चल पाई।

बारिश ने रोकी डेराबस्सी-जीरकपुर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली बसों की रफ्तार

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। चंडीगढ़ में सुबह छह बजे से लगातार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटे में 302.2 एमएम बारिश हो चुकी है।मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले कभी भी जुलाई में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि शहर में 24 घंटे में 302.2 एमएम पानी बरसा है। वहीं, इसके कारण डेराबस्सी-जीरकपुर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसों की रफ्तार रोक दी है। डिपो में भी भरा पानी लगातार बारिश के कारण इंड्रस्टियल एरिया फेस एक में बने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट के डिपो नंबर-2 से चलने वाली बसें सुबह पांच बजे से नहीं चल सकी जिसका मुख्य कारण डिपो में पानी का भरना है। डिपो में तीन से चार फीट पानी भरा होने के कारण सुबह दस बजे तक कोई भी बस नहीं चल सकी है। बसों के नहीं चलने से पीजीआई,सेक्टर-17 और 43 बस स्टैंड के बीच चलने वाली बसें नहीं चल सकी है। सीटीयू के बस डिपो नंबर 2 से 70 बसें चलती है। 15 और 30 मिनट के अंतराल पर चलती है बसें चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की तरफ से ट्राईसिटी के लोगों की जरुरतों को देखते हुए डेराबस्सी से चंडीगढ़ के लिए 30 मिनट, जबकि जीरकपुर और उससे जुड़े विभिन्न स्थानों से 15 मिनट के अंतराल पर बसें चलती है। बसें नहीं चलने के कारण रोज चंडीगढ़ आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीटीयू की बसों के माध्यम चंडीगढ़ पहंचने वाले स्थानीय लोग को निजी वाहनों का सहारा लेकर शहर पहुंचना पड़ रहा है।

