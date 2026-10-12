'राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर उतर आए', CJP के समर्थन में वड़िंग ने कहा- आवाज नहीं रुकेगी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि सीजेपी के लीडरों की गिरफ्तारी के बाद प्रोटेस्ट हो नहीं पाया।

अब इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने भी छलांग लगा दी है और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया है कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं।

वड़िंग ने बीजेपी पर बोला हल्ला अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र की आवाज को न पुलिस रोक सकती है, न सत्ता का अहंकार दबा सकता है। ऐसे में उनका इशारा साफ है कि वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सीजेपी का समर्थन करेंगे।

खुद को बताया राहुल गांधी का सिपाही वड़िंग ने कहा कि राहुल गांधी के सिपाही सड़कों पर उतर आए हैं, लोकतंत्र के लिए खड़े हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। संदेश साफ है - जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक लोग अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।