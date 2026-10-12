Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर उतर आए', CJP के समर्थन में वड़िंग ने कहा- आवाज नहीं रुकेगी

By Digital Desk Edited By: Hema Sharma
Published: Mon, 12 Oct 2026 02:37 PM (IST)

कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का समर्थन किया है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

  2. कांग्रेस के राजा वड़िंग ने CJP प्रदर्शन का समर्थन किया

  3. वड़िंग बोले, राहुल गांधी के सिपाही लोकतंत्र के लिए सड़कों पर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि सीजेपी के लीडरों की गिरफ्तारी के बाद प्रोटेस्ट हो नहीं पाया।

अब इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने भी छलांग लगा दी है और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया है कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं।

वड़िंग ने बीजेपी पर बोला हल्ला

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र की आवाज को न पुलिस रोक सकती है, न सत्ता का अहंकार दबा सकता है। ऐसे में उनका इशारा साफ है कि वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सीजेपी का समर्थन करेंगे।

Untitled design (8)

खुद को बताया राहुल गांधी का सिपाही

वड़िंग ने कहा कि राहुल गांधी के सिपाही सड़कों पर उतर आए हैं, लोकतंत्र के लिए खड़े हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। संदेश साफ है - जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक लोग अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।

लोकतंत्र के लिए होगा मार्च

राजा वड़िंग ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है मार्च फॉर लोकतंत्र और मार्च फॉर डेमोक्रेसी। उनके इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि अब कांग्रेस सीजेपी के समर्थन में उतर कर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

प्रदर्शन के पहले ही हिरासत में लिए गए सीजेपी नेता

बता दें कि SIR मामले में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। मगर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए प्रोटेस्ट होने से पहले ही सभी बड़े सीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया।

किसी को प्लेन के अंदर से डिटेन किया तो किसी को घर जाकर उठाया। मगर आंदोलन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ऐसे में कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को घेरा है और दिल्ली पुलिस के इस कदम की निंदा भी की है।

यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी पर लगा विराम? एक फ्रेम में दिखे चन्नी-वड़िंग और बाजवा

 

 