राहुल गांधी सितंबर में पंजाब आएंगे! श्री हरिमंदिर साहिब से बस यात्रा की तैयारी, दौरे की तैयारी तेज

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे को लेकर पार्टी में गतिविधियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पंजाब आने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनके दौरे का विस्तृत कार्यक्रम अगले दो-तीन दिनों में कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद जारी हो सकता है।

दौरे को लेकर पंजाब कांग्रेस के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राहुल गांधी के पंजाब दौरे को विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें पंजाब आने का प्रस्ताव दिया था।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और संगठन में चल रही खींचतान को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस की प्रस्तावित बस यात्रा अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब से शुरू होगी।

राहुल गांधी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर मैदान में उतरने का संदेश दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी अलग-अलग मुलाकात की संभावना भी है।

चुनाव समितियों के विस्तार पर भी नजर एक जुलाई को विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से 21 सदस्यों वाली विभिन्न चुनाव समितियों की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आए थे। चन्नी खेमे के कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को बदलने की मांग उठाई थी।