पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी का पंजाब दौरा, 10 दिन में आएंगे; दौरे का कार्यक्रम लगभग तैयार
राहुल गांधी अगले 10 दिनों में पंजाब दौरे पर आएंगे। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नशा, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा प्रमुख मुद्दे होंगे।
HighLights
राहुल गांधी का पंजाब दौरा 10 दिनों में होगा।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कीं।
नशा, रोजगार, शिक्षा प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे।
डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले 10 दिनों के भीतर पंजाब के दौरे पर आएंगे। उनके दौरे का शेड्यूल लगभग तैयार हो चुका है और अगले कुछ दिनों में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी के साथ अन्य कई कांग्रेस के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे।
राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम ने पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ बैठक की। बैठक के बाद एआईसीसी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
राष्ट्रीय स्तर की टीम को भी पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि चुनावी तैयारियों और पार्टी के मीडिया अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी 23 जिलों में मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्तियां की जाएंगी।
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कार्यक्रम हुआ लगभग फाइनल
गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी का पंजाब दौरा अगले 10 दिनों में होगा। दौरे का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है और जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी सामने आएगी। दौरे के दौरान पंजाब कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता और प्रदेश से जुड़े वरिष्ठ नेता कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी के दौरे के जरिए चुनावी अभियान को जमीनी स्तर पर और मजबूती दी जाए।
पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर गुप्ता ने कहा कि चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में मतभेद और गुटबाजी होती है, यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि इस तरह के मतभेदों से किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सभी नेताओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरना है।
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नशा, रोजगार और शिक्षा होंगे प्रमुख मुद्दे
हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि आगामी चुनाव में नशे की समस्या, शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और सुरक्षा जैसे मुद्दे कांग्रेस के प्रमुख एजेंडे में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाएगी। वहीं, पंजाब कांग्रेस की चुनाव समितियों में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गुप्ता ने हाईकमान के फैसले को लेकर स्थिति स्पष्ट की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान एक बार जो फैसला लेता है, उसमें बदलाव नहीं किया जाता। इससे संकेत है कि पार्टी अब चुनावी संगठन को अंतिम रूप देकर सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है।
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