पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी का पंजाब दौरा, 10 दिन में आएंगे; दौरे का कार्यक्रम लगभग तैयार

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले 10 दिनों के भीतर पंजाब के दौरे पर आएंगे। उनके दौरे का शेड्यूल लगभग तैयार हो चुका है और अगले कुछ दिनों में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी के साथ अन्य कई कांग्रेस के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे।

राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम ने पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ बैठक की। बैठक के बाद एआईसीसी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

राष्ट्रीय स्तर की टीम को भी पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि चुनावी तैयारियों और पार्टी के मीडिया अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी 23 जिलों में मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्तियां की जाएंगी।