बंदी सिखों की रिहाई को लेकर 21 अगस्त को पंजाब बंद, कौमी इंसाफ मोर्चा को मिला SGPC का समर्थन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बंदी सिखों की रिहाई के लिए मोहाली में प्रदर्शन कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। इस बंद का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), अकाली दल वारिस पंजाब दे ने समर्थन किया है।

एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि 21 अगस्त को एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय सहित सभी संस्थान बंद रहेंगे। धामी ने कहा कि एसजीपीसी की अंतरिम कमेटी की बैठक पहले 21 अगस्त को निर्धारित थी, जिसे अब बदलकर 22 अगस्त को सुबह 11 बजे कर दिया गया है।

पुलिस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन को किया था विफल उल्लेखनीय है कि मोर्चा की ओर से 15 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में राज्यपाल के निवास का घेराव करने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया था।

पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अलग-अलग धाराओं में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रधान सिमनरजीत सिंह मान और लक्खा सिधाना सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। यही नहीं, मान के बेटे ईमान सिंह मान सहित 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया।