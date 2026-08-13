पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 85 पदों की भर्ती पर रोक 2 सितंबर तक बढ़ाई, गड़बड़ी की जांच जारी
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 85 पदों पर नियुक्ति पर रोक 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। ...और पढ़ें
HighLights
हाई कोर्ट ने 85 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रखी।
जांच कमेटी ने आवेदकों को अंक देने में गड़बड़ियां पाईं।
पंजाब सरकार को रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर कोआर्डिनेटर के 85 पदों पर नियुक्ति पर फिलहाल रोक जारी रखी है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में कई आवेदकों को अंक देने में गड़बड़ियां पाई गई हैं।
कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के समक्ष पेश की, जिसे पंजाब सरकार को सौंपते हुए सरकार को इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक प्रभावी रहेगी।
यह मामला तब सामने आया जब ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर कोआर्डिनेटर के पदों पर भर्ती में अनियमितताओं के आरोप लगे। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर गंभीरता दिखाई और संबंधित रिकार्ड तलब किया।
जांच कमेटी को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकार्ड और आवेदकों को दिए गए अंकों की जांच करनी थी। रिपोर्ट के अनुसार, कई आवेदकों को अंक देने में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई नया आदेश नहीं होता, तब तक 85 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।