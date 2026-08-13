पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 85 पदों की भर्ती पर रोक 2 सितंबर तक बढ़ाई, गड़बड़ी की जांच जारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर और क्लस्टर कोआर्डिनेटर के 85 पदों पर नियुक्ति पर फिलहाल रोक जारी रखी है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में कई आवेदकों को अंक देने में गड़बड़ियां पाई गई हैं।

कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के समक्ष पेश की, जिसे पंजाब सरकार को सौंपते हुए सरकार को इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक प्रभावी रहेगी।