LIVE: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए मतगणना जारी, आम आदमी पार्टी के तीन उम्मीदवार जीते

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राज्य में 14 दिसंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के हुए मतदान के बाद अब बुधवार यानी आज मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के लिए राज्य चुनाव आयोग ने जिलों में 154 मतगणना केंद्र स्थापित किए हैं। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हुई है और दोपहर तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

वहीं, 14 दिसंबर को राज्य के जिन 15 बूथों पर मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी, इन बूथों पर मंगलवार को दोबारा मतदान हुआ। सभी बूथों पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।

514 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर यह चुनाव बेहद कड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल बादल और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सुबह आठ बजे से मतपेटियों से 514 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो रहा है।

चुनाव परिणाम आज दोपहर आने के संभावना है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त अभिजीत कपलिश ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान ब्लॉक समितियों के 95 जोन और जिला परिषद के 13 जोन के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे।