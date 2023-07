Punjab Weather Update: पंजाब में आज भी बरसेंगे बदरा, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी; चलेंगी तेज हवाएं

Punjab Weather Update पंजाब में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी बारिश की संभावनाएं बरकरार है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिले जैसे-मानसा बठिंडा फरीदकोट श्री मुक्तसर साहिब में बारिश के बीच 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

पंजाब में आज भी बरसेंगे बदरा, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी; चलेंगी तेज हवाएं

चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्क। Punjab Weather Update: पंजाब में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बीते दिन भी राज्य के कई जिलों में बारिश हुई थी। वहीं, आज भी बारिश की संभावनाएं बरकरार है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के कुछ जिले जैसे-मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब में बारिश के बीच 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिर शुरू हुआ बारिश का दौर मौसम विभाग ने 19 जुलाई को पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जिस कारण फिर से बारिश का दौर जारी हो गया है। बीते दिन भी लुधियाना समेत कई जिलों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बारिश से यह जिले हुए प्रभावित पंजाब में मानसून की भारी बारिश के कारण 1432 गांव प्रभावित हुए हैं। लाखों एकड़ फसले बर्बाद हो गई है। हालांकि, सरकार ने मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आंकड़ों के मुताबिक, 19 जिलों के 1,432 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें तरनतारन, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, कपूरथला, पटियाला, मोगा, लुधियाना, एसएएस नगर, जालंधर, संगरूर, एसबीएस नगर, फाजिल्का, गुरदासपुर, मनसा, बठिंडा और पठानकोट जिले शामिल हैं।

Edited By: Preeti Gupta