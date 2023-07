Punjab Weather Today: मौसम ने फिर बदली करवट, आज छाए रहेंगे बादल; 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी

Punjab Weather Today आज राज्‍य में कहीं-कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मानसून सीजन में शहर में अबतक 792.1 एमएम बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 25 से 27 तक चंडीगढ़ समेत पंचकूला और मोहाली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम ने फिर बदली करवट, आज छाए रहेंगे बादल; 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.