Punjab Weather Today: पंजाब में मानसून बरकरार, आज भी बारिश की संभावना; 23 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम

पंजाब में मानसून बरकरार, आज भी बारिश की संभावना; 23 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम

HighLights पंजाब के कई जिलों में बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 को भारी बारिश की संभावना। मनसा के सरदूलगढ़ में अभी घग्गर में आई दो दरारों को भरा नहीं जा सका है।

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। पंजाब में बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, आज भी बारिश की संभावनाएं बरकरार है। पूर्वानुमान के अनुसार 22 व 23 जुलाई को पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, नवांशहर, रोपड़, मोहाली, चंडीगढ़, मोगा व फरीदकोट में भारी वर्षा हो सकती है। 20 और 21 जुलाई को भी बारिश के आसार 20 व 21 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा व गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बुधवार को भी पंजाब के कई जिलों में तेज वर्षा हुई। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है, जिस कारण फिर से बारिश का दौर जारी हो गया है। बीते दिन भी लुधियाना समेत कई जिलों में बारिश हुई थी। बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। बुधवार को भी 30 मिलीमीटर वर्षा की गई दर्ज मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार पठानकोट में बुधवार को सुबह पांच से साढ़े आठ बजे तक 30 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पटियाला में 38.6 मिमी, लुधियाना में 28 मिमी, अमृतसर में 4.9 मिमी, फिरोजपुर में 10 मिमी व जालंधर में 1.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। घग्‍गर में आई दरारों को नहीं भरा जा सका वहीं, मनसा के सरदूलगढ़ में अभी घग्गर में आई दो दरारों को भरा नहीं जा सका है। इससे पानी सिरसा-सरदूगलढ़ नेशनल हाईवे पर भी आ गया है। यह मार्ग बंद करना पड़ा है। संगरूर-दिल्ली हाईवे पर भी यातायात अभी अवरुद्ध है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही वर्षा से गुरदासपुर में उज्ज दरिया पर बने जसरोटा बांध का जलस्तर बढ़ गया। इसके कारण बुधवार सुबह इसके सभी फ्लड गेट खोलकर 2.60 लाख क्यूसिक पानी उज्ज व रावी दरिया में छोड़ा गया। इससे मकौड़ा पत्तन के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। दरिया से सटे इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। जलस्तर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

