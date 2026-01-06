Punjab Water Contamination: पंजाब में औद्योगिक कचरे और लापरवाही से भूजल प्रदूषित, इंदौर जैसी त्रासदी का डर

इंद्रप्रीत सिंह, चंड़ीगढ़। इंदौर में दूषित पानी को लेकर मचे हाहाकार के बाद हर तरफ यही शंका है कि हम जो पानी पी रहे हैं, वह शुद्ध है या नहीं। लोगों की शंकाओं से जुड़ी यह चिंता जायज भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के 23 जिलों में अपनी 150 रिपोर्टरों की टीम के साथ दैनिक जागरण समस्या की जड़ तक पहुंचेगा और इसका समाधान करवाएगा।

इंदौर में जल बोर्ड की लापरवाही से पानी में एस्ट्रिपी का गंदा पानी मिल जाना और 17 लोगों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का सुबूत है। यह उस सड़े-गले सिस्टम का आइना है, जो देशभर में पानी की लेयर वर्षों से चलता आ रहा है। पंजाब में हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहां संकट अब पानी की कमी का नहीं, बल्कि पानी के जहर में बदल जाने का है।

यहां अवैध कालोनियां और उद्योग नदियों के पानी में बदबूदार केमिकल और गंदगी फैला रहे हैं। पंजाब आज जहरीले पानी की गिरफ्त में है। सतलुज, व्यास और घग्गर औद्योगिक व शहरीगंदगी की नदियां बन चुकी हैं। लुधियाना का बुद्धा दरिया रोज संकट फैलाया जा रहा केमिकल युक्त कचरा सतलुज में उड़ेल रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की रिपोर्ट बताती है कि बुद्धा दरिया और आसपास के इलाकों के पानी में लेड, क्रोमियम, मरकरी और कैडमियम जैसी भारी धातुएं सीमा से कई गुना अधिक पाई जा रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसका बड़ा कारण अवैध दोहन है।

कागजों में चल रही योजनाएं, जमीन पर हैं बंदकागजों में तेजी से फैलती अवैध कालोनियां और बिना नियंत्रण चल रही औद्योगिक इकाइयां संकट को और गहरा रही हैं। न सीवरेज ट्रीटमेंट, न पर्यावरणीय मंजूरी, न सुशिक्षित जल आपूर्ति। इन इलाकों से निकलने वाला कचरा सीधे नदियों और भूजल को जहरीला बना रहा है। कागजों में अच्छी और ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लेकिन जमीन पर कई बंद पड़े हैं, कई आधी क्षमता पर और कई जगह मॉनिटरिंग नाम की चीज ही नहीं।

इंदौर की घटना ने सिर्फ इतना दिखाया है कि पानी में थोड़ी-सी लापरवाही भी सीधी मौत बन जाती है। अब भी पानी की शुद्धि दोहन की एक स्थायी प्रक्रिया किया जाना रहा तो आने वाले वर्षों में पंजाब सिर्फ कैंसर बेल्ट नहीं, बल्कि जहरीले पानी का राज्य बन जाएगा।

विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसका बड़ा कारण भूजल का अंधाधुंध दोहन है। लालतर जितना नीचे जा रहा है, उतना ही गंदगी के भारी मात्रा जहर उमड़ आकर पानी में घुल रहा है।इसका सबसे खौफनाक रूप मालवा क्षेत्र में दिखता है, जिसे सालों से कैंसर बेल्ट कहा जा रहा है। बठिंडा, मानसा, फरीदकोट और मुक्तसर में कैंसर के मामले राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा हैं। पीजीआई चंडीगढ़ और टाटा मेमोरियल जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें चुप नहीं और कीटलशकों की इसकी बड़ी वजह मानती हैं।