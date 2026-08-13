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    प्रेमिका से मिलने चंडीगढ़ आया पंजाब पुलिस का वांटेड, पार्क में पकड़ा गया, पिस्तौल और कारतूस भी हुए बरामद

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:46 PM (IST)

    पंजाब पुलिस का वांछित अपराधी मनप्रीत सिंह उर्फ सोनू चंडीगढ़ के सेक्टर-46 पार्क में प्रेमिका से मिलने आया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास स ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में पंजाब पुलिस का वांटेड।

    चंडीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में पंजाब पुलिस का वांटेड।

    HighLights

    1. पंजाब के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं केस।

    2. प्रेमिका के मिलने से पहले ही पकड़ा गया।

    3. दो पिस्तौल और 11 कारतूस बरामद हुए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस का वांटेड और कई आपराधिक मामलों में नामजद मनप्रीत सिंह उर्फ सोनू उर्फ बग्गल प्रेमिका से मिलने के लिए सेक्टर-46 के पार्क में पहुंचा था, लेकिन मुलाकात से पहले ही सेक्टर-34 थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

    गश्त के दौरान पुलिस को देखकर आरोपित ने रास्ता बदलने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर उसे दबोच लिया। उसके कब्जे से .30 बोर की पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए।

    बाद में उसकी निशानदेही पर एक और पिस्तौल और सात कारतूस बरामद किए गए। आरोपित की पहचान फिरोजपुर निवासी 26 वर्षीय मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पंजाब में हत्या के प्रयास, हथियार, नशा, लूट और अपहरण समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह फिरोजपुर के ममदोट थाने में दर्ज एक मामले में वांछित भी बताया जा रहा है।

    सेक्टर-34 थाना प्रभारी शादीलाल ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल मनविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ सेक्टर-46ए और 46बी की विभाजित सड़क के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सेक्टर-46डी की तरफ से एक युवक पैदल आता दिखाई दिया।

    पुलिस टीम को देखते ही वह अचानक पीछे मुड़कर वापस जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक .30 बोर पिस्तौल और चार कारतूस मिले। हथियार का लाइसेंस नहीं होने पर सेक्टर-34 थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ में दूसरी पिस्तौल का खुलासा

    आरोपित का दो दिन का रिमांड लिया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर दूसरी .30 बोर पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस बरामद हुए। कुल बरामदगी दो पिस्तौल और 11 कारतूस की है। आरोपित ने पूछताछ में गैंगस्टर आशीष चोपड़ा, शिशु शेर खां, अशोक कुमार उर्फ आशोका और लड्डी फिरोजपुर से संपर्क होने की बात बताई है।

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    2018 से लगातार दर्ज होते रहे आपराधिक केस

    मनप्रीत के खिलाफ 2018 से 2024 के बीच पंजाब के अलग-अलग थानों में कई केस दर्ज हुए हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, लूट, अपहरण और मारपीट से संबंधित मामले शामिल हैं। ममदोट थाने में दर्ज एक मामले में वह वांछित बताया जा रहा है।