31 अगस्त को होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव, तारीख की घोषणा होते ही संगठनों ने कसी कमर

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के छात्र संघ चुनाव की तारीख वीरवार को घोषित कर दी गई है। 31 अगस्त को चुनाव होंगे। यह घोषणा होते ही संगठनों ने कमर कस ली है।

छात्र संगठनों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछले दो चुनावों के नतीजों ने इस बार मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। वर्ष 2024 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर छात्र संगठनों के समीकरण बदले थे।

इसके बाद पिछले वर्ष पीयू के इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। लगातार बदलते चुनावी परिणामों ने सभी संगठनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में पांच हजार नए मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसलिए इनका वोट जिस भी छात्र संगठन की ओर जाएगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। यूनिवर्सिटी में करीब 16 हजार मतदाता है। इनमें से एक तिहाई नए मतदाता है।