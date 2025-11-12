सीनेट विवाद पर वार्ता बेनतीजा, PU प्रशासन के आश्वासन पर नहीं माने छात्र, बोले- अधिसूचना जारी करो, तभी प्रदर्शन खत्म होगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में सीनेट चुनाव के मुद्दे पर विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को अधिकारियों और छात्रों की बैठक हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर रेनू विज की अगुवाई में हुई वार्ता बेनतीजा रही।

पीयू प्रशासन ने सीनेट चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। यह भी बताया कि शेड्यूल तैयार कर उपराष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। इस पर छात्रों ने जवाब दिया कि अधिसूचना जारी होने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।