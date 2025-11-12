Language
    सीनेट विवाद पर वार्ता बेनतीजा, PU प्रशासन के आश्वासन पर नहीं माने छात्र, बोले- अधिसूचना जारी करो, तभी प्रदर्शन खत्म होगा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव के मुद्दे पर अधिकारियों और छात्रों के बीच हुई बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। पीयू प्रशासन ने चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र अधिसूचना जारी होने तक प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े रहे। पीयू पहुंचे किसान यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने यूनिवर्सिटी के केंद्रीकरण का विरोध किया।

    पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र सीनेट चुनाव की अधिसूचना करने पर अड़े।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में सीनेट चुनाव के मुद्दे पर विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को अधिकारियों और छात्रों की बैठक हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर रेनू विज की अगुवाई में  हुई वार्ता बेनतीजा रही।

    पीयू प्रशासन ने सीनेट चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी करने का आश्वासन दिया। यह भी बताया कि शेड्यूल तैयार कर उपराष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। इस पर छात्रों ने जवाब दिया कि अधिसूचना जारी होने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

    बैठक में केंद्र सरकार के दो सदस्य मौजूद थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) के प्रमुख जोगिंदर सिंह उगराहां भी अपने प्रतिनिधिमंडल केस साथ पीयू पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि यूनवर्सिटी पंजाब की है, जिसका केंद्रीकरण करना गलत है।