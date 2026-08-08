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    पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी, कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप; जांच में जुटी एजेंसियां

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 11:50 AM (GMT+05:30)

    पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। ...और पढ़ें

    पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी (फाइल फोटो)

    पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी (फाइल फोटो)


    HighLights

    1. पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी मिली

    2. धमकी के बाद परिसर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं

    3. सुरक्षा बढ़ाई गई, बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू की

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टूडेंट सेंटर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और धमकी की जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ते समेत सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच में लगाया गया। टीमों ने स्टूडेंट सेंटर और आसपास के संवेदनशील स्थानों की जांच की। साथ ही परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

    जांच में जुटी टीम

    सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी किस माध्यम से दी गई और इसके पीछे कौन है। पुलिस धमकी की विश्वसनीयता के साथ-साथ इसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में भी जुटी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

    धमकी की खबर फैलते ही विद्यार्थियों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।

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