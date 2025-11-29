Language
    Punjab News: जिला परिषद चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 54 PCS और 15 PPS अधिकारियों के तबादले

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 54 पीसीएस और 15 पीपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

    पंजाब में बड़े स्तर पर पीसीएस व पीपीएस के तबादले

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य में जिला परिषदों और ब्लाक समितियों के चुनाव की घोषणा से पहले पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर पीसीएस और पीपीएस के तबादले कर दिए। 54 पीसीएस अधिकारियों में सुखप्रीत सिंह सिद्धू को संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

    इनके अलावा संजीव शर्मा को एडीसी पठानकोट, पूजा सियाल को एडीसी फतेहगढ़ साहिब, अंकुर महेंद्रू को एडीसी खन्ना, विकास हीरा को एडीसी संगरूर, बीरपाल कौर को एडीसी फाजिल्का, अमित बेबी को एडीसी बरनाला, मंदीप कौर को आरटीए जालंधर, हरजीत सिंह संधू को संयुक्त प्रमुख सचिव सीएम की जिम्मेदारी दी गई है।

    निधी कुमार बंबा को एडीसी फिरोजपुर, हरजोत कौर को एडीसी फरीदकोट, शिखा भगत को एडीसी फगवाड़ा, अनुप्रीत कौर को एसडीएम गुरदासपुर, अमित सरीन को संयुक्त सचिव सूचना तकनीकी उद्योग, अनुपिता जौहल को एडीसी मानसा लगाया गया है।

    नवनीत कौर सेखों को एडीसी मालेरकोटला, अविकेश गुप्ता को एडीसी रूपनगर, कमलजीत सिंह को एसडीएम दसूहा, बलबीर राज सिंह को एडीसी एसबीएस नगर, अरविंद कुमार एडीसी ग्रामीण विकास फिरोजपुर, गुरसिमरन सिंह ढिल्लों को एडीसी गुरदासपुर, जगदीप सिंह सहगल को एडीसी जनरल मोगा, सूबा सिंह को एसडीएम फतेहगढ़ साहिब, कनू गर्ग को एसडीएम नाभा की जिम्मेदारी दी गई।

    केशव गोयल को संयुक्त सचिव सीएम, नमन मारकन को एसडीएम राजपुरा, इश्मत विजय सिंह को एडीसी शहरी विकास पटियाला, लाल विश्वास बैंस को एसडीएम रूपनगर, संजीव कुमार को संयुक्त निदेशक स्थानीय सरकार, कंवरजीत सिंह को एसडीएम जलालाबाद, हरजोत कौर को एसडीएम पटियाला, सारंगप्रीत सिंह को एसडीएम बाघापुराना, सुखपाल सिंह को दूदनसादा, संजीव कुमार को एसडीएम खडूर साहिब, गुरमिंदर सिंह को एसडीएम बटाला, जोत्सना सिंह को एसडीएम कलानौर, गुरदेव सिंह को एसडीएम मोरिंडा लगाया गया।

    अजीतपाल सिंह को एसडीएम बरनाला, मंजीत सिंह राजला को एसडीएम निहालसिंहवाला, बेअंत सिंह सिद्धू को एसडीएम माहिलकलां, जसजीत सिंह को संयुक्त कमिश्नर नगर निगम मोहाली, खुशप्रीत सिंह को एसडीएम लोपोके, राकेश प्रकाश सिंह को एसडीएम लहरागागा, लवप्रीत सिंह को एसडीएम टांडा एवं नवदीप सिंह को एसडीएम नकोदर व अतिरिक्त चार्ज मुख्यमंत्री खेती अफसर जालंधर लगाया गया है।

    इसी तरह 15 पीपीएस रैंक के अधिकारियों में से जसकिरण जीत सिंह को डीसीपी रूरल लुधियाना, जशनदीप सिंह गिल को एडीसीपी 4 लुधियाना, अजय राज सिंह सहायक कमांडेंट पहली आइआरबी पटियाला, राजन शर्मा एसपी इन्वेस्टिगेशन लुधियाना और तरुण रतन एसपी इन्वेस्टिगेशन फाजिल्का लगाया गया है।

    इसी तरह सतवीर सिंह कमांडेंट सातवीं आइआरबी कपूरथला, गुरु प्रताप सिंह सहोता एडीसीपी पंजाब ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन, हरकमल कौर एसपी हेडक्वार्टर मुक्तसर साहिब, संदीप कुमार एसपी इन्वेस्टिगेशन बटाला, मनप्रीत एसपी आपरेशन होशियारपुर, हरपिंदर कौर गिल एसपी हेडक्वार्टर खन्ना, सुखविंदर सिंह एसपी हेडक्वार्टर तरनतारन, रुपिंदर दीप कौर एसपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब चंडीगढ़, दमन वीर सिंह एसपी हेडक्वार्टर एएनटीएफ पंजाब और धर्मवीर सिंह एसपी हेडक्वार्टर फिरोजपुर होंगे। सभी अधिकारियों को तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहा गया है।