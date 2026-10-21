सीएम भगवंत मान के प्रयासों से पंजाब को पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी मिली: सरबजीत सिंह

डिजिटल डेस्‍क, मोहली। मोहाली के मेयर सरबजीत सिंह ने आज मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करना पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की निजी कोशिशों की वजह से पंजाब को इस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने का ऐतिहासिक मौका मिला है। इससे राज्य में हॉकी और दूसरे खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और युवा खेलों की तरफ आकर्षित होंगे।

बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर सरबजीत सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट के लीग मैच 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जालंधर में खेले जाएंगे। इसके बाद, सेमीफाइनल, फाइनल और तीसरे स्थान के मैच 4 और 5 नवंबर को मोहाली में होंगे।

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एशिया की छह प्रमुख टीमें - भारत, बांग्लादेश, जापान, चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया - हिस्सा ले रही हैं। इन मुकाबलों से पंजाब का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैप पर और मजबूती से उभरेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पोर्ट्स स्टेडियमों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए करीब 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें से 16 करोड़ रुपये जालंधर स्टेडियमों के अपग्रेडेशन और करीब 8.90 करोड़ रुपये मोहाली स्टेडियमों के लिए खर्च किए जा रहे हैं।

यह निवेश राज्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। मेयर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में शुरू की गई ‘खेल क्रांति ’ के अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। राज्य सरकार अब तक करीब 40 हजार खिलाड़ियों को करीब 135 करोड़ रुपये की नकद इनाम राशि बांट चुकी है।

इसके अलावा, पूरे पंजाब में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। अकेले मोहाली में ही करीब 32 स्टेडियम बन रहे हैं, जिससे लोकल खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और अपनी प्रतिभा को निखारने के भरपूर मौके मिलेंगे।

सरबजीत सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पंजाबियों से अपील की कि वे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम जाएं। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के लिए स्टेडियम में एंट्री पूरी तरह से मुफ्त रहेगी।