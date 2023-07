Punjab Rain: पंजाब में बारिश से भारी नुकसान, CM भगवंत मान बोले- एक एक पैसे की करेंगे भरपाई, ये सरकार का फर्ज

भगवंत मान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है और इस कार्य की पूर्ति के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूर-दराज में बैठे आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने को यकीनी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पंजाब को बारिश से भारी नुकसान, CM भगवंत मान बोले- एक एक पैसे की करेंगे भरपाई, ये सरकार का फर्ज

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण लोगों के हुए नुकसान के एक-एक पैसे की पूर्ति करने की राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वह हालात पर पल-पल नजर रख रहे हैं और राज्य भर से बाकायदा रिपोर्ट ले रहे हैं। जिलों में चल रहे राहत कार्यों और पानी के स्तर के बारे में राज्य भर में जिला प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी डैम सुरक्षित हैं और पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। बुधवार शाम तक हालात में सुधार होगा। सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी पहले ही अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में तैनात हैं और संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों तक पहुंच की जा रही है। 'कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी' भगवंत मान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है और इस कार्य की पूर्ति के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूर-दराज में बैठे आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने को यकीनी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिससे लोगों को किसी तरह की मुश्किल पेश न आए। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाने को पहल दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के स्तर को देखते लोगों के जान और माल की रक्षा करने के लिए मशीनरी का व्यापक प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी अपने-अपने जिलों में राहत कामों में तेजी ला रहे है, जिससे लोगों को राहत दी जा सके। भगवंत मान ने कहा कि भारी बरसात के कारण पैदा हुए हालात में लोगों की रक्षा करना राज्य सरकार का फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी निचले और बाढ़ पक्ष से संवेदनशील इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिससे इन इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।

Edited By: Rajat Mourya