कंपनियों के सीएसआर फंड पर पंजाब में नई व्यवस्था की तैयारी, मानवाधिकार आयोग ने राज्य प्राधिकरण बनाने को कहा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ (यूटी) ह्यूमन राइट्स कमीशन ने प्रदेश में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ‘स्टेट सीएसआर अथॉरिटी’ गठित करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि इस व्यवस्था से कंपनियों के सीएसआर फंड को स्थानीय कल्याण और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जा सकेगा।

आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश और सदस्य जस्टिस गुरबीर सिंह की अगुवाई में यह सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी गई है। आयोग ने पिछले वर्ष पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के संदर्भ में सीएसआर फंड के इस्तेमाल से जुड़े मामले पर विचार करते हुए कहा कि सीएसआर को अनिवार्यता के बजाय सहयोग और सुविधा के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए।

आयोग के मुताबिक पंजाब में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। सरकार और समाज के विभिन्न वर्गों ने प्रभावित लोगों की मदद की, लेकिन पंजाब में काम कर रही पात्र कंपनियों की अधिक भागीदारी से राहत कार्यों को और मजबूत किया जा सकता है।