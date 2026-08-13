पंजाब के बीज घोटाले की CBI जांच की मांग, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में सामने आए कथित बीज घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी होशियारपुर निवासी मंजीत सिंह और किसान नेता चरणजीत सिंह भुल्लर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि पंजाब में बीज वितरण के नाम पर बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह पूरा मामला पिछले वर्ष सामने आया था। इसमें विशेष रूप से मक्की के बीज की फर्जी बिलिंग किए जाने का आरोप है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि किसानों को वास्तव में बीज उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन रिकॉर्ड में यह दर्शाया गया कि किसानों को बीज वितरित कर दिया गया है। करोड़ों रुपये का हुआ घोटाला उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपये का कथित घोटाला हुआ। याचिकाकर्ताओं ने मामले की जांच की मांग को लेकर विजिलेंस विभाग के समक्ष प्रतिनिधित्व भी दिया था, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

विजिलेंस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि अभी केवल होशियारपुर जिले के दसूया क्षेत्र से जुड़ा मामला सामने आया है। यदि पूरे पंजाब में बीज वितरण और उससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच कराई जाए तो कथित घोटाले का दायरा काफी बड़ा हो सकता है।

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याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। उनका तर्क है कि कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच होने पर राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं।