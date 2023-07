Punjab News: राज्य की ग्रामीण सड़कों का AI तकनीक से होगा निर्माण, CM भगवंत मान ने दी मंजूरी

Punjab News मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य भर की ग्रामीण सड़कों को चौड़ा मजबूत और अपग्रेड करके संपर्क सड़कों के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सड़क नेटवर्क की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मान ने पंजाब मंडी बोर्ड से काम की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है।

ग्रामीण सड़कों का एआई तकनीक से होगा निर्माण।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो चंडीगढ़: राज्य में ग्रामीण सड़कों के जरूरत आधारित निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके लिए मंजूरी दी है। सड़क निर्माण में एआई से होगी क्रांति यह कदम ग्रामीण सड़कों के उच्च गुणवत्ता वाले काम को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राज्य के मौजूदा स्रोतों के तर्कसंगत प्रयोग को सुनिश्चिक करेगा। इस तकनीक से लोगों के पैसे की बचत करके सड़कों के निर्माण कामों में क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य भर की ग्रामीण सड़कों को चौड़ा, मजबूत और अपग्रेड करके संपर्क सड़कों के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सड़क नेटवर्क की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री का निर्देश मान ने पंजाब मंडी बोर्ड को काम की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संबंधित प्रोजेक्ट के लिए अलाट किए एक-एक पैसे को उचित तरीके से खर्च करना सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इन सड़कों को मजबूत और अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आने- जाने वाले लोगों के लिए सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इन सड़कों के निर्माण के लिए रणनीति तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो सड़कें छह सालों से नहीं बनीं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए।

Edited By: Mohammad Sameer