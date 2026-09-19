पंजाब में 22 सितंबर से थम जाएंगे बसों के पहिए, रोडवेज के 6500 कच्चे कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर; 2700 बसें रहेंगी बंद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। 6,500 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में 2,700 से अधिक बसों का संचालन रुक जाएगा।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल से कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने के नाम पर केवल बैठकें कर रही है। 17 सितंबर को परिवहन मंत्री के साथ बैठक तय हुई थी, लेकिन उसे रद कर दिया गया।

अब तक करीब 60 से 65 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार ने सत्ता में आने से पहले ठेका कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें पूरी वेतन सुविधाएं देने का वादा किया था। इसके बावजूद परिवहन विभाग में अब तक एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के माध्यम से भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। यूनियन के महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाने के बजाय किलोमीटर योजना को बढ़ावा दे रही है।