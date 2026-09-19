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पंजाब में 22 सितंबर से थम जाएंगे बसों के पहिए, रोडवेज के 6500 कच्चे कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर; 2700 बसें रहेंगी बंद

By Sumit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sat, 19 Sep 2026 04:16 AM (IST)

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारी 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे 2,700 से अधिक बसों का संचालन रुक जाएगा।

पंजाब रोडवेज के कर्मचारी 22 से जाम करेंगे बसों का चक्का जाम।

पंजाब रोडवेज के कर्मचारी 22 से जाम करेंगे बसों का चक्का जाम।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। 6,500 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में 2,700 से अधिक बसों का संचालन रुक जाएगा।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल से कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने के नाम पर केवल बैठकें कर रही है। 17 सितंबर को परिवहन मंत्री के साथ बैठक तय हुई थी, लेकिन उसे रद कर दिया गया।

अब तक करीब 60 से 65 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार ने सत्ता में आने से पहले ठेका कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें पूरी वेतन सुविधाएं देने का वादा किया था। इसके बावजूद परिवहन विभाग में अब तक एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के माध्यम से भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। यूनियन के महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाने के बजाय किलोमीटर योजना को बढ़ावा दे रही है।

करीब 800 बसें कंडम घोषित हो चुकी हैं, जबकि नई बसों की खरीद नहीं की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने और जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई की मांग भी प्रमुख है। यूनियन नेताओं ने कहा कि 22 सितंबर से प्रदेश में बसों का चक्का जाम रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रबंधन की होगी।