पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी, फिल्लौर में तैरने लगी गाड़ियां, फरीदकोट में 30 घर जलमग्न; देखें वीडियो

हिमाचल की तरह पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। पहाडों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पंजाब के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जालंधर के फिल्लौर में पुलिस एकेडमी पानी में जलमग्न हो चुकी है। पूरी एकेडमी एक स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है।

पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी, फिल्लौर में तैरनी लगी गाड़ियां

चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। Punjab Rain Fury पंजाब में भी बीते दो दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। नदियां-नाले उफान पर हैं। लुधियाना, जालंधर, पटिलाया, मोहाली और रोपड़ में हालात नियंत्रण से बाहर हैं। जालंधर के फिल्लौर में भारी बारिश के बाद पुलिस एकेडमी में पानी भर गया। पुलिस एकेडमी में खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगी। इसका वीडियो भी सामने आया है। भारी बारिश के बाद Punjab के फिल्लौर स्थित पुलिस एकेडमी में पानी भर गया। एकेडमी में खड़ी गाड़ियां पानी में तैरने लगीं। #PunjabRain #Punjab pic.twitter.com/qjpjInWJ3Q July 10, 2023 फरीदकोट में 30 घर जलमग्न वहीं, पंजाब के फरीदकोट में भी हालात ठीक नहीं हैं। फरीदकोट के गांव चाहल की मजदूर कॉलोनी के करीब 30 घरों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत कार्य जारी है। बड़ी संख्या में लोग घरों के अंदर फंसे हुए हैं। लांगियाना ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण पास की मजदूर कॉलोनी और करीब 500 एकड़ फसल में पानी भर गया है। रूपनगर में बिजली बंद, सब स्टेशन में घुसा पानी लगातार वर्षा से रूपनगर में भी जलभराव की स्थिति है। रूपनगर के 132 केवी सब-स्टेशन में पानी घुस चुका है। पानी की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पूरे शहर में बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली विभाग के कर्मचारी पानी निकालने में जुटे हुए हैं। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से शहर में इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

Edited By: Rajat Mourya