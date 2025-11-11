Punjab Pollution: दिल्ली से भी जहरीली हुई पंजाब की हवा, पटियाला में 420 पहुंचा AQI

गौरव सूद, पटियाला। पंजाब में सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाने का क्रम थम नहीं रहा। राज्य में 48 घंटे में पराली जलाने के 573 मामले दर्ज किए गए और पटियाला में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) का स्तर सबसे अधिक 420 दर्ज िकया गया। सोमवार को राज्यभर भर में पराली जलाने के 133 मामले सामने आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को भी 440 मामले सामने आए थे। अब तक राज्य में कुल 4,195 सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक पराली मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में जल रही है। कुल 662 घटनाओं के साथ संगरूर पहले स्थान पर है।

619 मामलों के साथ तरनतारन दूसरे और 299 मामलों के साथ अमृतसर तीसरे स्थान पर है। संगरूर सीएम का ही नहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा तथा वित्त मंत्री हरपाल चीमा का भी जिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के साथ कई शहरों में एक्यूआइ का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया।