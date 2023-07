Punjab Politics: प्रताप सिंह बाजवा बोले- पंजाब AAP का एटीएम बन गया है, CM मान ने यूं किया पलटवार

पंजाब की सियासत में एक बार फिर ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर मध्यप्रदेश की राजनीतिक रैली को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि पंजाब आम आदमी पार्टी का एटीएम बन चुका है। इस पर मान ने चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर बाजवा को आड़े हाथों लिया।

प्रताप सिंह बाजवा बोले- पंजाब AAP का एटीएम बन गया है, CM मान ने यूं किया पलटवार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच एक बार फिर से ट्वीट वॉर छिड़ गई है। इसकी शुरूआत प्रताप सिंह बाजवा ने की। जब उन्होंने एक ट्वीट करके आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रैली में भगवंत मान के शामिल होने पर कटाक्ष किया। बाजवा ने कहा, मान पार्टी के अन्य राज्यों में विस्तार के लिए पंजाब के करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब भी पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अन्य राज्यों में पार्टी की रैलियों और बैठकों के लिए बाहर जाते हैं, तो वह हेलीकॉप्टर खर्च सहित पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं।" 'पंजाब AAP का एटीएम बन गया है' बाजवा ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब आम आदमी पार्टी का एटीएम बन गया है। जब भी आप के वरिष्ठ नेतृत्व को जरूरत महसूस होती है, वे पंजाब के खजाने की सेवा का लाभ उठाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को अब तक के सबसे बुरे दौर से बाहर निकालने के लिए रणनीति बनाने के बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री वहां रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और आप की पंजाब सरकार के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। '...दोनों का पक्ष पेश कर दें' इस पर देर शाम भगवंत मान ने भी विपक्ष के नेता को चंडीगढ़ पर हक जताने के मामले में हिमाचल प्रदेश के फैसले पर घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, चंडीगढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के दावे के बारे हिमाचल के प्रभारी 'प्रताप सिंह भाजपा जी' दोनों पार्टियों का पक्ष पेश कर दें। ....शर्म का घाटा। काबिले गौर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना हक मांगा है और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है।

