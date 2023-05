Punjab Politics: पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने निजी कारणों के चलते पद से दिया इस्तीफा

चंडीगढ़, एएनआई । एक तरफ जहां पंजाब सरकार के कैबिनेट विस्तार की बातें हो रही है, वहीं पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया है कि कुछ निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं।

Punjab | Inderbir Singh Nijjar, Minister of Parliamentary Affairs of Punjab, has resigned from the state cabinet due to personal reasons. Gurmeet Singh Khudian and Balkar Singh will be sworn-in as ministers in the state cabinet tomorrow.