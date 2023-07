Punjab News: पंजाब कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व कांग्रेस विधायक अश्विनी सेखड़ी भाजपा में हुए शामिल

Ashwini Sekhri Join BJP पंजाब कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंजाब में बटाला के पूर्व कांग्रेस विधायक अश्विनी सेखड़ी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अश्विनी सेखड़ी का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

