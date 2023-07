Punjab Politics: AAP पर बरसे बाजवा, कहा- सीएम ने अब तक बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं की राहत पैकेज की घोषणा

पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा में देरी करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वह मुआवजे की घोषणा करने से पहले दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

Punjab: AAP पर बरसे बाजवा, कहा- सीएम ने अब तक बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं की राहत पैकेज की घोषणा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा में देरी करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वह मुआवजे की घोषणा करने से पहले दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 14 जिलों में बाढ़ का कहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि अब यह बहुत स्पष्ट है कि बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों में कहर बरपाया है, जिससे कृषि क्षेत्र और दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग समुदाय सहित अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों को अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम मान ने नहीं की राहत पैकेज की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी तक राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करने के लिए अब किसी गिरदावरी की जरूरत नहीं है। वह किस बात का इंतजार कर रहा है? उन्हें खुले दिल से राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि पंजाब के लोगों को एहसास हो कि उनकी देखभाल की जा रही है। इसके अलावा, करदाताओं का पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। पंजाब की हालत बदतर विपक्ष के नेता ने कहा कि हालांकि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आप सरकार की लापरवाही के कारण यह और भी बदतर हो गई। अगर समय पर इंतजाम किए गए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही को टाला जा सकता था। सीएम मान ने मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। बाजवा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। पंजाब सरकार से की मांग श्रमिक वर्ग और अन्य परिवार, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कम से कम 5 लाख रुपये की राहत प्रदान की जाए। जिन लोगों के जानवर इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए, उन्हें भी 50,000 रुपये दिए जाने चाहिए। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

Edited By: Nidhi Vinodiya