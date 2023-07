दो वकीलों की मौत के मामले में पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली, हाई कोर्ट ने DGP से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

पंजाब के होशियारपुर में दो वकीलों की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पंजाब पुलिस ने मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि पहले भी दो महीनों की मोहलत मांगी गई थी और अब फिर से समय मांगा जा रहा है।

दो वकीलों की मौत के मामले में पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली, DGP से जवाब तलब

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। 2020 में दिवाली की रात को होशियारपुर में दो वकीलों की गाड़ी में जलने से हुई मौत के मामले में आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दो माह की मोहलत देने के बावजूद फिर से सरकार समय मांग रही है। कोर्ट ने अब इस मामले में डीजीपी को खुद निगरानी करने का आदेश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस पर हत्या के मामले को वाहन हादसे में बदलने के प्रयास का आरोप है। याचिका दाखिल करते हुए सोमेंद्र गुप्ता ने बताया कि उसके पिता एडवोकेट भगवत किशोर गुप्ता व उनकी एसोसिएट गीतू खुल्लर का शव 2020 में दिवाली की रात में एक जली हुई कार में मिला था। याचिकाकर्ता ने क्या कहा याचिकाकर्ता ने बताया कि गीतू खुल्लर का उसके पति के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था। किसी विवाद को लेकर खुल्लर के पति ने उन्हें मिलने के लिए भी बुलाया था। आरोपी आशीष खुल्लर ने उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों को बुलाकर याची के पिता और बीपी कूलर के हत्या की साजिश रची थी। याची के पिता व गीतू की हत्या करने के बाद उन दोनों के शव को गाड़ी में रखकर गाड़ी को आग लगा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस मामले में सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ने इसे मोटर वाहन हादसे का रूप देने का प्रयास किया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसके लिए एसआईटी गठित की जाए। HC ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दो माह की मोहलत देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो सरकार ने फिर से इस मामले में मोहलत मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए अब डीजीपी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

Edited By: Rajat Mourya