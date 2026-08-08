नशे के खिलाफ गांव-गांव पहुंची पंजाब पुलिस, 39 हजार जनसभाओं से अभियान बना जन आंदोलन; बढ़ी लोगों की भागीदारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम अब केवल तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रही है। पंजाब पुलिस ने लोगों को सीधे इस अभियान से जोड़ने के लिए गांवों, शहरों और शिक्षण संस्थानों में बड़े स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया है। एक मार्च 2025 से पांच अगस्त 2026 तक राज्यभर में 39,236 पुलिस-जन बैठकें आयोजित की गई हैं।

पुलिस का दावा है कि इन बैठकों के जरिए नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में मदद मिली है। जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक 25,328 बैठकें विलेज डिफेंस कमेटियों और वार्ड डिफेंस कमेटियों के सदस्यों के साथ हुई हैं। इन बैठकों में लोगों को अपने क्षेत्र में नशा तस्करी की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और नशा पीड़ितों को नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके अलावा युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए 3,303 संपर्क बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने युवाओं से सीधा संवाद कर नशे को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने, नशा मुक्ति, उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं की जानकारी दी।

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समाज के हर वर्ग भी बराबर भागेदारी जरूरी डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने या तस्करों की गिरफ्तारी से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए समाज के हर वर्ग की बराबर भागीदारी जरूरी है।

बड़ी बैठकों की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी लोगों से संवाद करते हैं। कई स्थानों पर लोगों की भारी भागीदारी के कारण बैंक्वेट हाल और बड़े सामुदायिक भवनों में कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं।