पंजाब पुलिस के 12 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, एक को विशिष्ट सेवा और 11 को सराहनीय सेवा सम्मान

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक तथा 11 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इन पदकों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है।