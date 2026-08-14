पंजाब पुलिस के 12 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, एक को विशिष्ट सेवा और 11 को सराहनीय सेवा सम्मान
स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। निरीक्षक बलजीत सिंह को विशिष्ट सेवा, जबकि 11 पुलिसकर्मियों को ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर 12 पंजाब पुलिस अधिकारियों को पदक।
निरीक्षक बलजीत सिंह को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा।
11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक तथा 11 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इन पदकों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई है।
पंजाब पुलिस में निरीक्षक बलजीत सिंह को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है। यह पदक पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
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सराहनीय सेवा के लिए 11 अधिकारी चयनित
राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक के लिए पंजाब के 11 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन हुआ है। इनमें पुलिस महानिरीक्षक बाबू लाल मीणा, पुलिस महानिरीक्षक एस. भूपति, उप पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद, उप पुलिस अधीक्षक जसवीर सिंह का नाम शामिल है।
इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक करनैल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त गगनदीप सिंह, सहायक उप निरीक्षक निर्मल सिंह, निरीक्षक निर्मल सिंह, निरीक्षक राशपाल सिंह तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह विर्क शामिल हैं।
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पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सम्मान
राष्ट्रपति के पुलिस पदक अधिकारियों और कर्मचारियों की दीर्घकालीन, उत्कृष्ट तथा सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों का चयन पुलिस विभाग के लिए गौरव का विषय है।
इन सम्मान के जरिए पुलिस सेवा में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।
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