Punjab Officers Transfer: पंजाब में चार जिलों के SSP सहित 22 अधिकारियों के तबादले, यहां देखें पूरी लिस्ट

पंजाब में चार जिलों के SSP सहित 22 अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार की ओर से 4 आईएएस, 6 आईपीएस , 11 पीपीएस और एक पीसीएस अधिकारी का तबादला निर्देश जारी किया गया है। राखी गुप्ता भंडारी को प्रमुख सचिव संसदीय मामले और अतिरिक्त तौर पर पर्यटन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। गुरकीरत किरपाल सिंह को प्रशासनिक सचिव गृह मामले और अतिरिक्त तौर पर खाद्य व आपूर्ति विभाग व सचिव माइनिंग का कार्यभार दिया गया है। प्रियांक भारती को सचिव टेकनिकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाया गया है। दीपर्वा लाकरा को सचिव वित्त और अतिरिक्त तौर पर एमडी पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड लगाया गया है। पीसीएस प्रदीप सिंह बैंस को डिप्टी सेक्रेटरी रेवन्यू और पुनर्वास लगाया गया है। उधर, आईपीएस दीपक हिलोरी को एसएसपी फिरोजपुर, अखिल चौधरी एसएसपी एसबीएस नगर, पीपीएस गुरशरणदीप सिंह ग्रेवाल को एसएसपी मलेरकोटला, मनजीत सिंह देसी को एसएसपी फाजिल्का लगाया गया है। प्रदीप कुमार यादव को आईजी टेक्निकल सर्विसेज पंजाब, गुरदियाल सिंह को डीआईजी इंटेलिजेंस 2 पंजाब, अजय मलूजा डीआईजी फरीदकोट रेंज और अतिरिक्त तौर पर डीआईजी एसटीएफ बठिंडा का कार्यभार दिया गया है। वहीं, भागीरथ सिंह मीना को एआईजी प्रसोनल 3 पंजाब का चार्ज दिया गया है। पीपीएस स्वर्णदीप सिंह को एआईजी स्पेशल ब्रांच 1 इंटेलिजेंस पंजाब, भूपिंदर सिंह को कमांडेट 3 आईआरबी लुधियाना, परमपाल सिंह को कमाडेंट चौथी कमांडेंट बटालियन मोहाली, अवनीत कौर को कमाडेंट 27 वीं बटालियन पीएपी जांलधर लगाया गया है। इसके अलावा, हरिंदरपाल सिंह को जोनल एसआईजी सीआईडी फिरोजपुर, जसवीर सिंह को एआईजी सीआईडी बठिंडा, करणबीर सिंह को एसपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब, मुख्तयार राय को एआईजी एसटीएफ बार्डर रेंज, हरप्रीत सिंह को एआईजी एडमिस्ट्रेशन पंजाब लगाया गया है।

