Punjab News: बाढ़ पर छिड़ा घमासान, जाखड़ ने एक मजदूर की मौत को लेकर सीएम मान को ठहराया जिम्मेदार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: जालंधर के पास लोहिया खास में एक मजदूर की जान जाने को लेकर पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के फोटो शूट के लिए ट्रैफिक रोके जाने की वजह से लोहिया में एक मजदूर की जान चली गई क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल सका। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। जाखड़ मृतक मजदूर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उधर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने जाखड़ पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से भारी बरसात होने के कारण पंजाब में बाढ़ आई हुई है और मुख्यमंत्री पिछले मुख्यमंत्रियों की तरह हवाई यात्राएं करने की बजाए ग्राउंड पर जाकर लोगों की मुश्किलों को समझ रहे हैं। जहां लोगों को पानी, दवाओं आदि की जरूरत है वहां उसे पहुंचा रहे हैं, लेकिन जाखड़ घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। मालविंदर कंग ने कहा कि सीएम का एक प्रोटोकाल होता है और प्रशासन उनके लिए प्रबंध करता है। सारी मशीनरी लगी हुई है। जाखड़ यह नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री फील्ड में जा नहीं रहे हैं। उन्होंने जाखड़ से केंद्र के पास पंजाब का रूका हुआ फंड जारी करवाने को कहा।

Edited By: Nidhi Vinodiya