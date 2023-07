Punjab News शिक्षा विभाग में कार्यरत 12500 संविदा शिक्षकों को सीएम मान 28 जुलाई 2023 को सेवा पुष्टिकरण पत्र सौंपेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये शिक्षक लंबे समय से अल्प वेतन पर काम कर रहे थे।

पंजाब में 12,500 शिक्षक होंगे कर्न्‍फम, सीएम मान 28 जुलाई को सौंपेंगे सेवा पुष्टिकरण पत्र

