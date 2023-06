Punjab News: कटारूचक्क मामलाः एनसीएससी ने पंजाब के अधिकारियों को 31 जुलाई को किया तबल

पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 31 जुलाई की सुबह 11 बजे पंजाब सरकार के अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में तलब कर लिया है। आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लगभग दो सप्ताह बाद यह आदेश दिए हैं।

कटारूचक्क मामलाः एनसीएससी ने पंजाब के अधिकारियों को 31 जुलाई को किया तबल

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 31 जुलाई की सुबह 11 बजे पंजाब सरकार के अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में तलब कर लिया है। यौन उत्पीड़न को लगे हैं आरोप आयोग ने पंजाब सरकार द्वारा अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लगभग दो सप्ताह बाद यह आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले केशव कुमार की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर 5 मई को पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने और पीड़ित जिसे मंत्री की ओर से धमकी भरे फोन आ रहे थे को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा । 31 जुलाई को बुलाया गया दिल्ली 5 मई के नोटिस के बाद 25 मई और 5 जून को भी नोटिस भेजे गए । इन नोटिसों के बाद अमृतसर बॉर्डर रेंज के डीआइजी की ओर से 12 जून को कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई। इस बीच सौंपी गई कार्रवाई रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत, अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब पुलिस के महानिदेशक और अमृतसर बॉर्डर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को 31 जुलाई को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में आयोग के सामने पेश होने को कहा है। यौन उत्पीड़न मामले में बाद शिकायत ली थे वापस आयोग ने मामले के जांच अधिकारी को भी सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है। आयोग ने अधिकारियों से नवीनतम कार्रवाई रिपोर्ट और प्रासंगिक फाइलों, केस डायरी और अन्य कार्यवाही सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज लाने के लिए भी कहा है। आयोग ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई के दिन आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी कहा जा सकता है। बता दें की केशव ने यौन उत्पीड़न मामले में बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

Edited By: Nidhi Vinodiya