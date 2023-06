Punjab News: UCC लागू करना अल्पसंख्यकों के हित में नहीं, अकाली नेता ने केंद्र को दी विचार करने की नसीहत

चंडीगढ़, एएनआई। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट कर कहा है कि शिअद का विचार है कि यूसीसी (Uniform Civil Code) का कार्यान्वयन देश में अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है और केंद्र सरकार को इसे लागू करने के विचार को स्थगित कर देना चाहिए।

"...SAD is of the firm view that implementation of UCC is not in the interests of the minorities in the country & Union Govt should shelve the idea of implementing it. The 21st Law Commission has already opined in its consultation report that UCC is neither desirable nor…