Punjab News: अब सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे राज्यपाल पुरोहित, आम फ्लाइट से किया श्रीनगर दौरा

राज्यपाल पुरोहित ने किया सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बंद, आम फ्लाइट से किया श्रीनगर दौरा

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल आम फ्लाइट से श्रीनगर का दौरा करके आए है। ध्यान रहे कि राज्यपाल की ओर से बीती 21 जून को इस बात की घोषणा की गई थी कि वह राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हवाई सफर के लिए राज्य सरकार की नहीं ली सहायता राज्यपाल श्रीनगर में बीते रविवार को हुए एक कल्चरल कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। इस कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि थे। यह पहला मौका हो जब राज्यपाल की ओर से हवाई सफर के लिए राज्य सरकार की सहायता नहीं ली गई। इससे पहले जब भी राज्यपाल की ओर से सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की जाती सरकार की ओर से मुहैया करवाया जाता। सड़क के रास्ते से किए जाएंगे दौरे राज्य के सीमावर्ती जिलों के दौरों के दौरान राज्यपाल की ओर से सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भी राज्यपाल की ओर से हेलीकॉप्टर का सफर किया गया। आने वाले दिनों में राज्य के सरहदी जिलों में राज्यपाल की ओर से जो दौरे किए जाने है वह भी सड़क के रास्ते से किए जाएंगे। श्रीनगर गए थे राज्यपाल पुरोहित सूत्रों का कहना है कि इन दौरों को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य में सभी तरह के दौरे अब सड़क रास्तों से ही होंगें। पंजाब के राज्यपाल नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन भी है। इसी कार्यक्रम में वह हिस्सा लेने गए थे। तमिलनाडु के राज्यपाल भी श्रीनगर में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। सीएम मान ने लगाए थे आरोप पुरोहित चंडीगढ़ से श्रीनगर जाने वाली रोजाना की फ्लाइट से रवाना हुए। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि राज्यपाल उनके हेलीकाॅप्टर का इस्तेमाल करते है और उन्हीं को गालियां निकालते है।

