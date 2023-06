Punjab News: सैलरी बढ़ाने पर टीचरों ने किया सीएम भगवंत मान का धन्यवाद

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में भगवंत मान सरकार के द्वारा सैलरी में जबरदस्त इजाफा करने पर अनुबंधित टीचरों ने सीएम को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री मान ने मंगलवार को टीचरों की सैलरी को बढ़ाने की घोषणा की। टीचर काफी लंबे समय से वेतन को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

In a major gift to the 12700 contractual teachers who’s service has been regularised recently by the state government, CM @BhagwantMann announced upto three time increase in their emoluments and other benefits of the government job after regularisation of their services. (1/2) pic.twitter.com/Z0jRpgqjyR