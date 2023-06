Punjab News: अब से पूरे नाम से जानी जाएगी गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी

पंजाब के पशुपालन डेयरी विकास तथा मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने समूह Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University अधिकारियों को हिदायत की कि आधिकारिक तौर पर किये जाने वाले संचार या अन्य पत्र व्यवहार के लिए गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना को हमेशा इसके पूरे नाम के साथ ही दर्ज किया जाये।

अब से पूरे नाम से जानी जाएगी गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास तथा मछली पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने समूह अधिकारियों को हिदायत की कि आधिकारिक तौर पर किये जाने वाले संचार या अन्य पत्र व्यवहार के लिए गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना को हमेशा इसके पूरे नाम के साथ ही दर्ज किया जाये। सख्ती से लिया जाए पालन दूसरे सिख गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के नाम पर स्थापित इस यूनिवर्सिटी के लिए संक्षिप्त नाम का प्रयोग करने के रुझान का सख्त नोटिस लेते हुए कैबिनेट मंत्री तथा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रमुख सचिव विकास प्रताप और वाइस चांसलर डॉ इंद्रजीत सिंह को कहा कि इन निर्देशों की सख्ती के साथ पालना की जाए। अब से कोई भी व्यक्ति लिखित या जुबानी तौर पर, आधिकारिक संचार या अन्य पत्र व्यवहार के लिए गुरु अंगद देव वेटरनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के संक्षिप्त नाम का प्रयोग नहीं करेगा। कैबिनेट मंत्री ने प्रमुख सचिव और वीसी को कहा कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना को हर स्तर पर यकीनी बनाया जाए।

