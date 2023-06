Punjab News: फोकल प्वाइंट डेराबस्सी में एक केमिकल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

Punjab News फोकल प्‍वाइंट डेराबस्‍सी में एक केमिकल गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर डेराबस्सी और जीरकपुर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। एफ10 स्थित केम टेक के गोदाम में केमिकल से भरे प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे जिसमें अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

फोकल प्वाइंट डेराबस्सी में एक केमिकल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

डेराबस्सी, संवाद सहयोगी: मुबारकपुर रोड पर स्थित फोकल प्वाइंट एक केमिकल गोदाम में देर रात आग लग गई। सूचना मिलने पर डेराबस्सी और जीरकपुर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। एफ10 स्थित केम टेक के गोदाम में केमिकल से भरे प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। जिन केमिकल ड्रमों में आग लगी थी, वे एक बंद इमारत में पड़े थे। धुआं निकलने पर अंदर की आग का पता चला। फायर ब्रिगेड कर्मियों को उठानी पड़ी दिक्‍कतें आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरवाजा बंद होने पर अंदर जाना मुश्किल था। आग पर काबू पाने के लिए कांच तोड़कर पानी डालकर रास्ता बनाया गया, जिसके बाद पानी और फोम डाला गया। मौके पर मौजूद अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि अगर समय रहते शीशा तोड़कर पानी और फोम नहीं फेंका जाता तो बंद गोदाम के अंदर गैस जमा हो जाती और विस्फोट हो सकता था। एक-एक कर फट रहे थे ड्रम अंदर रखे केमिकल से भरे ड्रम एक-एक कर फट रहे थे। ज्‍यादातर ड्रम प्लास्टिक के बने थे जो आग से पिघल गए। शीशे और दरवाजे तोड़कर ड्रमों को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही थी। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था।

