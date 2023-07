Punjab News: बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 38, 15 जख्मी; 155 राहत कैंप में 3828 लोगों को किया शिफ्ट

पंजाब में भारी बाढ़ से आम जनता परेशान हो गई है। यहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 26280 व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में कुल 155 राहत कैंप स्थापित किये गए हैं जिनमें 3828 लोग ठहरे हुए हैं। राज्य में बाढ़ के कारण कुल 38 लोगों की जान गई है और 15 जख्मी हुए हैं

बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 38, 15 जख्मी; 155 राहत कैंप में 3828 लोगों को किया शिफ्ट

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: राज्य में बाढ़ को लेकर राहत कामों को तेज कर दिया गया है। 26280 व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से 1432 गांव प्रभावित हैं। राज्य में कुल 155 राहत कैंप स्थापित किये गए हैं, जिनमें 3828 लोग ठहरे हुए हैं। 19 जिले बाढ़ से प्रभावित तरनतारन, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, कपूरथला, पटियाला, मोगा, लुधियाना, मोहाली, जालंधर, संगरूर, एसबीएस नगर, फाजिल्का, गुरदासपुर, मानसा, बठिंडा और पठानकोट समेत 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुल 38 लोगों की जान गई राजस्व विभाग की तरफ से अलग- अलग जिलों से प्राप्त रिपोर्टों अनुसार राज्य में बाढ़ के कारण कुल 38 लोगों की जान गई है और 15 जख्मी हुए हैं जबकि 2 अभी भी लापता हैं। पशुपालन विभाग से मिली जानकारी अनुसार राज्य में कुल 2198 पशुओं का इलाज किया गया और 7243 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 458 रैपिड रिस्पांस टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभाग की बचाव टीमें जरूरतमंद पशुओं के इलाज, फीड सप्लाई, चारा और सिलेज मुहैया करवाने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तनदेही के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। 458 रैपिड रिस्पांस टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 244 मेडिकल कैंप लगाए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 244 मेडिकल कैंप लगाए हैं और ओपीडी की कुल संख्या 8531 है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार ड्राई फूड के पैकेट बांटे जा रहे हैं। रूपनगर में 21,971, पटियाला में 64,000 और मोहाली में 4000, एसबीएस नगर में 5700 और फतेहगढ़ साहिब में 2200 पैकेट बांटे गए हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya